Regione, 2 milioni di euro per il fondo affitti

Ammonta a 2 milioni di euro, 200mila euro in più rispetto al 2025, il fondo che Regione Liguria, su iniziativa degli assessori all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò, destinerà, conseguentemente all’approvazione dell’assestamento di bilancio votato ieri dal Consiglio regionale, al sostegno del pagamento degli affitti per le persone in difficoltà.

In particolare, le risorse, interamente derivanti dalle finanze regionali, verranno erogate ai 23 Comuni individuati come ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa dalla legge 431/1998.



“2 milioni di euro di fondi regionali, con un incremento di 200mila euro rispetto al 2025, sono la testimonianza del nostro massimo impegno per non lasciare indietro nessuno e dare una risposta a chi più ne ha bisogno – spiegano gli assessori Scajola e Nicolò -. Abbiamo unito le forze per arrivare a questa cifra con l’obiettivo di dare un aiuto concreto a migliaia di cittadini e alle loro famiglie. Nel mese di agosto provvederemo al riparto delle risorse tra i 23 Comuni suddetti che comprendono i capoluoghi di provincia e le cittadine con maggior fabbisogno. Si tratta di una misura che guarda con attenzione alle fasce più fragili della popolazione, contribuendo a garantire un diritto fondamentale come quello alla casa. Continueremo su questa strada in un’ottica di sostegno e inclusione".