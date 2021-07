Anche a Savona si scende in piazza contro l'obbligo di "Green Pass" al grido di "Libertà!" (FOTO e VIDEO)

La protesta è cresciuta specialmente nei canali social come Facebook o Telegram e quest'oggi sono state circa 300 le persone scese in Piazza Sisto a Savona per dire no all'utilizzo del "Green Pass" come stabilito nei giorni scorsi dal Governo Draghi.

Dal 6 agosto sarà infatti indispensabile avere una certificazione che attesti di aver ricevuto due dosi di vaccino anti Covid, di aver eseguito un tampone risultato poi negativo entro le 48 ore precedenti o essere guariti dalla malattia nei sei mesi precedenti per accedere a stadi, palazzetti, concerti, eventi, palestre, ma anche bar e ristoranti.

Una scelta contestata da diverse categorie di lavoratori, preoccupati per le eventuali ripercussioni che potrebbero verificarsi sulle proprie attività, ma anche da gente comune che quest'oggi è scesa in piazza al grido di "Libertà! Libertà!" con diversi cartelli, più o meno coloriti, per manifestare il proprio dissenso.

Un dissenso la cui espressione scritta dopo i cori di piazza sarà una raccolta firme per chiedere l'abolizione di questa misura.

Non sono mancati poi i momenti di tensione di fronte al Municipio savonese e in Corso Italia, con chi ha palesato il proprio disaccordo con la manifestazione in corso allontanato e apostrofato come "fascista e nazista".