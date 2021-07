Continua a sventolare sulla Marina di Andora la Bandiera Blu: stamani la consegna del vessillo

" La Bandiera Blu - ha continuato - è la conferma di un impegno costante da parte del CdiA, di tutti i dipendenti, negli uffici come sulle banchine. Li ringrazio per essere motore attivo del nostro impegno ambientale nel lavoro di ogni giorno, realizzato secondo precise regole e procedure. È un percorso green che vede il porto in prima linea nell'impegno ad attuare servizi green pensati per i diportisti e i numerosi frequentatori. Un porto che sia porta verso il territorio anche attraverso servizi come il noleggio di bici elettriche o le bici messe a disposizione agli ospiti del Marina Resort " ha concluso De Nicola.

" Il porto turistico e la sua Marina Resort sono oggetto di vari controlli incrociati da parte di certificatori ed enti che hanno convalidano la documentazione necessaria alle certificazioni come al riconoscimento della Bandiera Blu " ha spiegato il Presidente dell'A.M.A. avvocato Fabrizio De Nicola.

L'auspicio è vedere la Bandiera Blu sventolare anche sulle spiagge, come ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, presente alla cerimonia con l'assessore all'Ambiente Maria Teresa Nasi e il consigliere delegato alla Gestione del porto, Corrado Siffredi: "Alla bandiera del porto turistico contiamo di aggiungere anche quella per tutto il nostro litorale, un obiettivo realizzabile grazie alla posa del tubo sotto la futura pista ciclabile che ci collegherà al depuratore di Imperia. Attendiamo solo le autorizzazioni per iniziare i lavori".

"Ringrazio l'avvocato Francesco Bruno, responsabile FEE Liguria per averci consegnato il vessillo - ha concluso il primo cittadino - Sono grato al cda e a tutti i dipendenti di AMA per il prezioso lavoro fatto, essenziale per il raggiungimento del riconoscimento al porto".

Alla cerimonia hanno presenziato le autorità militari e religiose, i rappresentanti della Delegazione di Spiaggia di Andora, della Guardia Costiera di Loano, dell'Aeronautica, della Polizia Locale, delle associazioni Circolo Nautico Andora, Andora Match Race e Lega Navale.