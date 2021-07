Savona, tragedia alle Fornaci: 45enne rumeno di Moncalieri perde la vita in mare (FOTO)

Tragedia in mare a Savona intorno alle 11 di questa mattina, dove un uomo, ha perso la vita annegando nello specchio acqueo delle Fornaci, nei pressi dei Bagnarci.

Sul posto invano l'intervento dei soccorritori del 118 con l'automedica: fatale per l'uomo quanto accadutogli in mare. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per i rilevamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo di 45 anni di origine rumena ma residente a Moncalieri nelle vicinanze di Torino, si sarebbe tuffato in acqua nella zona della foce del Letimbro, ma il mare mosso lo avrebbe spinto a ponente

A notare il corpo sono stati due surfisti che lo hanno recuperato e portato sul litorale aiutati dal personale di salvamento dei Bagnarci e dei Bagni Barbadoro. Ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.