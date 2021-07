Elezioni 2021, 'Nuova Grande Loano' incassa anche la fiducia di 'LoaNoi'. Gervasi: "Progetto ambizioso"

"Finalmente è giunto il momento di scoprire le carte - spiega Gervasi - L'idea parte da molto lontano, dalla iniziale collaborazione fra le liste civiche 'LoaNoi' e 'Pd - da sempre per Loano' che, all'interno del consiglio comunale, hanno trovato punti in comune con il neonato Gruppo Misto per una differente visione della Loano del futuro. Sono stati mesi lunghi e difficili, di incontri e valutazioni. Fino a che si è giunti alla definizione del progetto con la scelta definitiva di Giacomo Piccinini alla guida".