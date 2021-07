"Mobility day", l'assessore Berrino spinge per il piano straordinario dei treni: "Necessario intervenire sull'immediatezza" (VIDEO)

Era presente anche Gianni Berrino, assessore regionale ai trasporti, all'evento organizzato in mattinata a Borghetto Santo Spirito dalle Associazioni Liguri dei Consumatori insieme ai Comitati Pendolari denominata “Mobility day” per finanziare il piano straordinario treni (leggi QUI).

"Ho voluto partecipare di persona a questo importante incontro, convocato da molte associazioni, sulla situazione attuale che si è venuta a creare a causa dei lavori autostradali che sono sotto gli occhi di tutti ormai da mesi, e su quello che potrebbe succedere ad agosto - ha spiegato Berrino - visto che le infrastrutture non si creano in in poco tempo ma ci vanno degli anni, alcune volte nei decenni come abbiamo visto, è necessario intervenire sulla immediatezza e quindi su quello che sta succedendo: proprio per questo già dal 2 luglio come Regione Liguria abbiamo chiesto al ministro Giovannini un piano straordinario di treni e autobus affinché, i pendolari da una parte e i turisti dall'altra, possano viaggiare verso la Liguria e dentro la Liguria facendo così fronte ai blocchi autostradali".