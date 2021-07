"Come era stato preannunciato a seguito della variazione di bilancio con cui avevamo destinato importanti risorse al fine delle asfaltature straordinarie delle principali arterie cittadine, sono iniziati i lavori di asfaltatura". Cosi commenta in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Oggi è stata asfaltata via Buozzi, successivamente i lavori saranno eseguiti in via Mignone, via Schiantapetto, via Padova e via Mentana" conclude il primo cittadino.