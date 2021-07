Spotorno, eletto il nuovo consiglio direttivo della Lega Navale: Raffaele Liotti è il nuovo presidente

Si è svolta lo scorso 18 luglio l’assemblea elettiva della sezione di Spotorno della Lega navale italiana, rimandata dallo scorso febbraio a causa del Covid, affinché le operazioni di voto potessero svolgersi in presenza. Sono stati eletti nel consiglio direttivo (46 schede valide e 1 bianca) Raffaele Liotti come presidente, i consiglieri Claudio Colombi, Costantino Colombino, Francesco Gallelli, Maurizio Masi, Eduardo Marchese, Alessandro Poggi; supplenti Giacomo Saglio, Daniela Benedetto e Ester Civardi. Per il collegio dei revisori risultano eletti Andrea Gallini, presidente, Maria Vittoria Matta e Mario Gaggero; supplenti Aldo Bortolotti e Fabio Varesi. Per il collegio dei Probiviri sono stati eletti Luca Querella, presidente, Riccardo Camia e Antonio Guerrieri; supplente Walter Perfetti.

Il nuovo consiglio vede l’ingresso di alcuni nuovi membri e il cambio di ruolo di Mario Gaggero, presidente per tre mandati, per questa ragione non più riconfermabile. Tra i tanti progetti portati a termine da Gaggero ricordiamo in particolare, nell’ultimo mandato, la ricostruzione della sede nautica dopo la mareggiata del 2018: i danni subiti infatti erano tali da pregiudicare il ritorno all’attività. Il consiglio entrante intende presentare nuovi progetti, ma sempre in continuità con quanto realizzato dal direttivo uscente. Alcune attività a causa della pandemia sono riprese solo questa estate, come le competizioni veliche, mentre la scuola vela, per adulti e ragazzi, grazie ai rigorosi protocolli FIV, ha operato anche la scorsa estate. Particolarmente caro al presidente uscente l’accordo con l’Associazione Diabete Giovanile dell’ospedale Gaslini di Genova, per il campo estivo dei bambini, tornati quest’anno dopo la sospensione del 2020, e attesi anche negli anni a venire, per rinsaldare il legame creatosi.