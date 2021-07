Albenga, ubriaco sfascia un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato un 36enne svizzero

I carabinieri della radiomobile di Albenga stanotte hanno arrestato un cittadino svizzero di 36 anni che in preda ai fumi dell’alcol ha danneggiato gli arredi di un bar di viale Che Guevara.

Il gestore del locale all'una e trenta ha chiamato il 112 poiché l’uomo, in evidente stato di alterazione, dopo aver litigato con alcuni clienti aveva danneggiato le sedie, i tavoli e le casse per la diffusione della musica.

E’ intervenuta sul posto la radiomobile, ma lo straniero, alla vista della pattuglia, si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con calci e pugni cercando anche di mordere il capo equipaggio. I militari sono però riusciti ad immobilizzarlo e ad ammanettarlo traendolo in arresto. Condotto non senza difficoltà in caserma, è stato rinchiuso in camera di sicurezza.

I militari hanno riportato qualche lieve contusione ma questa mattina condurranno l’arrestato davanti al giudice per il rito direttissimo.