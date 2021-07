Albenga, al via la pulizia del rio Avarenna (FOTO)

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e pulizia dei principali rii e canali del territorio di Albenga. Questa mattina è iniziato l’intervento sul rio Avarenna, così come disposto dall'ufficio ambiente del comune di Albenga e con la collaborazione del comitato di Vadino.

“Ringrazio il comitato di Vadino per la collaborazione propositiva dimostrata, sia per questo che per altri interventi - afferma l’assessore all'ambiente Giovanni Pollio - La nostra amministrazione è sempre pronta a confrontarsi con i cittadini e le associazioni al fine di dare una risposta alle esigenze di tutta la città".

"Proseguono, inoltre, gli interventi sul verde pubblico e gli sfalci a bordo strada e delle aiuole. A breve inizieremo la potatura degli alberi di via Trieste e in altre vie della città così come da crono-programma stabilito con l’ufficio ambiente e con il responsabile del verde pubblico".