Coronavirus, 14 nuovi positivi nel savonese. Tasso di positività di nuovo sotto al 4%

Dopo tanti giorni di continui rialzi nel numero di nuovi contagi, prima giornata di lieve rallentamento del Covid nella nostra regione. Sono infatti 116 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.197 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.858 antigenici rapidi), uno ogni 27,56 pari al 3,62%.

Nella nostra provincia di Savona sono 14 i nuovi casi di positività al Coronavirus, in lieve aumento rispetto alle ventiquattr'ore precedenti, mentre sono 20 nell'imperiese, 56 nel genovese, 22 nello spezzino e 4 non riconducibili alla residenza in Liguria.

Purtroppo si deve registrare un decesso, una donna di 82 anni venuta a mancare a Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.449.189 (+3.197)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 454.528 (+2.858)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.050 (+116)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.376 (+60)

Casi per provincia di residenza

Imperia 265 (+8)

Savona 204 (+3)

Genova 1.237 (+25)

La Spezia 396 (+18)

Residenti fuori regione o estero 51 (+3)

Altro o in fase di verifica 223 (+3)

Totale 2.376 (+60)

Ospedalizzati: 93 (-4); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (-); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 8 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.061 (+59)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.313 (+55)

Deceduti: 4.361 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 227 (+45)

Asl 2 - 99 (+12)

Asl 3 - 411 (+9)

Asl 4 - 77 (+17)

Asl 5 - 226 (+15)

Totale - 1.040 (+98)