Altare, la body art di Monica Porro impreziosisce la "Gustaltare"

Sabato 31 luglio, durante la manifestazione "Gustaltare" l'Associazione AMA e Fulvio Michelotti hanno invitato la pittrice Monica Porro a realizzare un'opera di body painting ad Altare.

Monica ha eseguito la performance artistica, dal titolo "Di luce e tenebra", tra le 19 e le 20.30 circa, dipingendo sul corpo della modella Irene Pizzorno dei soggetti ispirati alla rinascita e alla luce dopo le tenebre: sul petto della ragazza infatti ha dipinto una fenice luminosa, animale fantastico che da sempre simboleggia la rinascita dalle ceneri e sulla schiena ha realizzato una riproduzione di "San Matteo e l'angelo" del Caravaggio, ispirandosi a un brano attribuito all'artista. L'opera vivente ha poi sfilato per le vie di Altare, fermandosi nelle varie postazioni della festa.

"Per me è sempre un piacere tornare a dipingere ad Altare, soprattutto quest'anno l'essere di nuovo presente a dipingere dal vivo mi da una sensazione di ottimismo, come se si stesse piano piano tornando alla normalità" spiega la stessa artista.

"Attraverso la pittura ho cercato di trasmettere un luminoso senso di speranza. Ringrazio di cuore Fulvio e l'associazione AMA per avermi invitata a partecipare, invito che ho accettato con gioia!" conclude.