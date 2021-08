Savona, chiusa la corsia in via Nizza direzione Vado: polizia locale sul posto per deviare il traffico (FOTO)

Questa mattina alle 7.00 è scattato il senso unico da Vado Ligure verso Savona per asfaltare il tratto di via Nizza tra l'incrocio di via N.S. del Monte e corso Svizzera.

All'ingresso della rotonda in direzione del comune vadese la polizia locale sta presidiando il tratto che sarà chiuso fino a questa sera alle 21.00. Per questo gli automobilisti e motociclisti (molti non sapevano della chiusura) diretti verso ponente vengono dirottati alla rotatoria di piazzale Amburgo e poi dopo aver attraversato corso Svizzera potranno, arrivati alla rotonda di via Caravaggio, svoltare a sinistra in via N.S del Monte e rientrare sull'Aurelia a Zinola.

L'intervento è stato messo in campo per dar spazio al cantiere di rifacimento del fronte mare di ponente che tanto in questi mesi sta facendo discutere i residenti e chi attraversa quotidianamente in auto e in moto il tratto.

I mezzi pubblici il 5 agosto potranno immettersi nuovamente su via Nizza in direzione ponente percorrendo l'asse di corso Svizzera svoltando nella tratta di via N.S. del Monte che dalla rotatoria di Via Caravaggio si dirige in via Nizza (porzione ove sarà temporaneamente istituito il senso unico di marcia monti/mare nel limitatamente al tratto terminale).