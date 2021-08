Masterplan del savonese, oltre al completamento dell'Aurelia Bis via al ribaltamento del casello di Albisola

Collegamento diretto dell'Aurelia Bis con l'autostrada con ricollocazione/ribaltamento del casello autostradale, sostituzione della “rampa F” di raccordo con Albissola Marina con la soluzione progettuale proposta dai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina e recepita da ANA e previsione di svincolo in località Margonara e adeguamento dello svincolo in località Miramare in maniera da rendere funzionale l'innesto tra Savona e Albissola Marina in entrambi i sensi di marcia.

Questi gli interventi che, oltre naturalmente al completamento dell'Aurelia Bis nel tratto Albisola-Savona, sono compresi nell'accordo sottoscritto una settimana fa nella Provincia di Savona sul Masterplan del Sistema Portuale Savonese per la realizzazione di opere infrastrutturali ed accessorie ritenute fondamentali per lo sviluppo del sistema portuale, dello sviluppo urbano ed in generale dello sviluppo economico e della viabilità del territorio savonese con riferimento all’economia portuale, logistica e dei servizi connessi.

Il Masterplan è stato firmato anche dal nostro Sindaco Maurizio Garbarini oltre al Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dal Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Emilio Signorini e dai Sindaci dei Comuni firmatari: Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albissola Marina. Hanno anche partecipato alla cerimonia i rappresentanti delle Associazioni del Cluster Marittimo-Portuale Savona-Vado Ligure (Associazioni di Categoria delle attività portuali, Autorità marittima, Servizi Portuali).

"Si tratta del primo documento ufficiale che annovera il progetto del ribaltamento del casello autostradale di Albisola - dice l'assessore di Albisola Luca Ottonello - Le attività di fondazione del Masterplan saranno coordinate da un tavolo regionale presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e da un tavolo territoriale con funzioni di segreteria tecnica presieduto dal Presidente della Provincia di Savona e sarà successivamente sviluppato attraverso uno o più accordi di programma al verificarsi di determinate condizioni che rendano attuabili gli strumenti di pianificazione".

Tra gli interventi compresi è presente anche la realizzazione della galleria per il collegamento diretto tra l'Aurelia Bis e la SP334 del Sassello già prevista nel progetto definitivo dell'Aurelia Bis.