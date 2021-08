Grande affluenza al Molo 8.44 per la prima serata dello Street Food Festival (FOTO)

Grande affluenza ieri sera al Molo 8.44 di Vado Ligure in occasione della prima serata dello Street Food Festival.

Tanti i clienti che hanno approfittato dell'apertura dei negozi fino alle 23.00 per fare spese, assaggiare le prelibatezze enogastronomiche e per i più piccoli godersi le attività presenti.

Ancora questa sera e domani, mercoledì 11 agosto si potranno trovare i truck dello street food e assaporare panini gourmet, hamburger, ostriche e bollicine, arrosticini, birre artigianali e gnocco fritto.

Per intrattenere i bambini sarà presente inoltre il truccabimbi e i gonfiabili.

In concomitanza dell’evento, i negozi rimarranno aperti per una shopping experience sempre più entusiasmante.

Una visita al centro commerciale dopo una bella giornata in spiaggia diventa una tappa obbligata per chi vuole fare shopping, facendo anche divertire i propri figli e questa sera in occasione della festa di San Lorenzo, chi lo sa, si potrà anche, alzando gli occhi al cielo, vedere qualche stella cadente.