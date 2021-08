Campo estivo della Diocesi di Albenga-Imperia: altri quattro positivi al Covid dopo i tamponi dell'Asl 2

Sono emersi, in seguito ai tamponi effettuati dall'Asl 2, 4 nuovi positivi per quanto riguarda il gruppo di partecipanti, nei primi giorni di agosto, al campus estivo svolto a Nava e organizzato dalla Diocesi di Albenga-Imperia.

In seguito ai primi 20 tamponi analizzati dalla Asl 1 imperiese, che hanno dato la positività di quattro giovani, l'azienda sanitaria savonese è intervenuta mettendo sotto controllo tutta la serie di nominativi di coloro che hanno preso parte all'iniziativa che risultano residenti in provincia di Savona: ad essere sottoposti al test sono stati solo i sintomatici (al momento quattro, di cui tre confermati da tampone di controllo e uno in attesa di conferma) mentre i non sintomatici sono stati messi in quarantena come contatti.

Tra i casi di positività accertati, non risultano situazioni critiche.