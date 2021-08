Finale, tentato furto in un distributore di carburante: 17enne arrestato dai carabinieri

Continuano senza sosta le attività di controllo del territorio pianificate dai carabinieri della Compagnia di Albenga: la notte di San Lorenzo, con annesso spettacolo di stelle cadenti, non ha trovato impreparati i militari dell'Arma della compagnia albenganese e delle stazioni rivierasche.

Il servizio coordinato, che ha visto impiegate nell’arco serale/notturno ben 7 pattuglie per un territorio che va dal centro ingauno a Varigotti ha dato i suoi frutti: due magrebini che avevano tentato di rubare, in un centro commerciale, materiale hi-tech ed abbigliamento, sono stati bloccati all’uscita. Uno di essi aveva anche un grammo di hashish. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato ed uso di sostanze stupefacenti, la merce (per un valore di circa 100 euro) è stata restituita al legittimo proprietario.

A Finale Ligure invece, verso le 3 di questa notte, i militari della locale stazione hanno arrestato un minore (M.S., diciassettenne) che stava tentando di asportare il contenuto (circa 150euro) delle cassette per il pagamento di un distributore di carburante e dell’annesso autolavaggio. Il ragazzo, che si era allontanato da una struttura per minori del Piemonte, già gravato da diversi precedenti, aveva raggiunto il finalese con uno scooter rubato a Vado Ligure. Oltre alla denuncia per furto aggravato, dovrà rispondere anche della ricettazione del mezzo.

"Il territorio viene costantemente monitorato e devo dare atto della grande professionalità dei militari impiegati - spiega il Tenente Colonnello Geremia Lugibello, Comandante Interinale della Compagnia di Albenga - I risultati sono frutto di tenacia e senso del dovere. La gestione dell’arresto di un minore è un momento molto delicato; i carabinieri, come fine principale delle loto attività di polizia, si pongono sempre il problema del recupero delle persone coinvolte in fatti delittuosi, in special modo se giovanissimi. Occorre molto tatto e molto buon senso in questo ambito delicatissimo".