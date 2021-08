Tragico schianto in moto sull'A6: muore centauro, mezzo a fuoco

Incidente dalle gravi conseguenze intorno alle 18.40 sulla A6 al km 120 nei pressi della galleria Passeggi in un'area dov'è installato un cantiere e si viaggia ad una sola corsia, dove un motociclista per cause non ben chiare ha perso il controllo del proprio mezzo andando a urtare alcune vetture prima di tamponare un mezzo di servizio prendendo fuoco.

La dinamica non è ancora ben chiara, ma fin dai primi istanti le condizioni del centauro sono parse molto gravi, coi primi soccorsi prestati dal personale a bordo del mezzo tamponato. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Rossa savonese con il supporto dell'automedica, oltre ai Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e bonificare la zona.

Al momento il traffico in direzione Torino è rallentato.