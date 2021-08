Femminicidi, il 12 agosto ad Albenga il flashmob “Presente”

Femminicidi, la strage delle donne sembra non volersi arrestare. In Italia, nelle varie regioni, dall’inizio dell’anno sono oltre 30 le donne che hanno perso la vita per mano violenta di un uomo, un bilancio di sangue versato inaccettabile.

A tal proposito un gruppo di donne, rappresentato da Tiziana Minacapilli, ha organizzato il flashmob PRESENTE “per sensibilizzare le persone sui femminicidi, tema purtroppo sempre caldo su cui non può e non si deve abbassare la guardia. La manifestazione è aperta a tutte le donne. Ci divideremo a coppie e daremo lettura di una breve biografia per ogni vittima. Ritratti di donne che vanno ricordate non come numeri o come casi, ma come persone che sono state strappate alla vita con ferocia”.

L’appuntamento per il flashmob PRESENTE è fissato per giovedì 12 agosto alle 17,30. L’incontro tra le donne che vorranno partecipare sarà ad Albenga davanti all’Istituto Tomaso Paccini, in via Dante Alighieri 1, per poi disporsi successivamente nelle vie del centro storico.

“Chi vorrà potrà indossare scarpe rosse, mentre tutte le partecipanti al flashmod saremo contraddistinte da un nastrino rosso legato al polso”, conclude Tiziana Minacapilli.

L’evento è organizzato con regolare autorizzazione da parte del comune e nel rispetto delle norme anticovid, pertanto è necessario il Green Pass o tampone.