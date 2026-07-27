Alassio, una settimana di eventi tra musica, cultura e tradizioni: torna la cena in bianco sotto le stelle

Prosegue nella Città del Muretto il calendario degli eventi estivi promosso dall'Assessorato al Turismo delComune di Alassio, con una nuova settimana ricca di iniziative tra musica, cultura, libri, arte, tradizioni, intrattenimento e iniziative dedicate al benessere e ai più piccoli.

Uno dei grandi appuntamenti della settimana sarà mercoledì 29 luglio con “Alassio in Bianco”, la cena sotto le stelle che trasformerà la Città del Muretto in un elegante salotto a cielo aperto. Le iscrizioni sono ormai chiuse, ma l’appuntamento sarà comunque per tutti un’occasione per vivere Alassio in una veste particolarmente suggestiva, ammirando le tavole allestite e l’atmosfera di festa che coinvolgerà diverse zone della città. L’evento, promosso dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, si svilupperà in cinque diverse location, con la musica dei Projecto Kajallè alla Fenarina, di Nando Rizzo in Borgo Coscia, del duo acustico Vico 28 tra Borgo Barusso e Via Milite Ignoto e degli Old Friends in Via Don Minzoni. La musica accompagnerà la serata dalle 21.30 circa alle 23. Il filo conduttore sarà il dress code rigorosamente total white, e dopo le 23, la festa continuerà nei locali della città. Sempre mercoledì 29 luglio, alle 21, è inoltre in programma una nuova serata danzante latino-americanapresso l'Auditorium di Parco San Rocco.

Giovedì 30 luglio, alle 21.30, in Piazza Partigiani, torna “Alassio sotto le stelle” con l'omaggio a Lucio Battistiaffidato al Gruppo LB Progetto Lucio. Nel pomeriggio, alle ore 17, la Biblioteca Civica R. Deaglio ospiterà inoltre una nuova lettura animata dedicata ai più piccoli, mentre alle 17.30, nel piazzale panoramico di Santa Croce, proseguirà l’appuntamento con Bhakti Summer Yoga, per una nuova lezione all’aperto dedicata al benessere. Le lezioni sono a pagamento e il tesseramento potrà essere effettuato in occasione della prima partecipazione.

Venerdì 31 luglio sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti. Alle 21, l’Arena di Solva ospiterà una nuova serata di “Frazionando, concerti per Alassio e dintorni…”, la rassegna che porta la musica nei luoghi più caratteristici della Città del Muretto, tra piazze, quartieri e frazioni. Al centro della serata vi saranno i capolavori di“Mina & Battisti”, eseguiti da Nando Rizzo e Monya Ferri in un omaggio molto sentito ai due protagonisti assoluti della musica italiana; a partire dalle ore 19:15 sarà inoltre possibile degustare in questa splendida cornice le trofie al pesto e i ravioli di boragine preparati dai volontari della SOAMS di Solva. Alle 21.15, in Piazza della Libertà, nuovo appuntamento con “Alassio di Venerdì” per la presentazione del libro La malinconia del tartufo di Orso Tosco, mentre nella chiesa di Santa Maria Immacolata, in Piazza San Francesco, alle ore 21, proseguirà la rassegna “Note d’organo nel Borgo 2026”, con il concerto del Maestro Christian Mauriglio.

Domenica 2 e lunedì 3 agosto è invece in arrivo il format di Eccoci Eventi "Una Città che Canta", che prevede ilCantadoccia, con le selezioni dei talenti canori direttamente sulle spiagge del litorale alassino, e il Karaoke Itinerante con Giacomo Aicardi del 3 agosto, capace ogni volta di coinvolgere residenti e turisti in uno speciale clima di festa. Domenica 2 agosto sarà anche una giornata dedicata alla tradizione, con la Sagra della Ventreorganizzata dalla Società La Fratellanza di Moglio presso il campetto sportivo polivalente "I giardini di Carolina". In Piazza Partigiani, alle ore 21:15 si terrà invece il concerto lirico “50 volte Azzurro”, organizzato dall’Associazione MusicOperArtist in occasione del 50° anniversario dell’Associazione Arma Aeronautica.

Il programma costantemente aggiornato degli eventi e delle iniziative è disponibile nella sezione Eventi del portale turistico della città www.visitalassio.com.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o via e-mail a info@visitalassio.com.