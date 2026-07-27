Pietro Grasso a Savona racconta il Maxiprocesso, la storia dello Stato contro Cosa Nostra

Martedì 28 luglio, alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, appuntamento con Pietro Grasso, ex Procuratore nazionale antimafia, per la presentazione del libro “’U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra” (Feltrinelli). Interverranno anche Mimmo Lombezzi e Margherita Sirello.

Pietro Grasso, giudice a latere nel Maxiprocesso celebrato nell’aula bunker di Palermo, poi Procuratore della Repubblica di Palermo, Procuratore nazionale antimafia e, nel 2013, Presidente del Senato della Repubblica, racconta il più importante processo alla criminalità organizzata nella storia italiana, ricostruendo la trama che lega la guerra di mafia alle rotte internazionali dell’eroina, la provincia contadina alle alleanze con New York, gli sportelli bancari di Lugano ai cantieri del cemento palermitano.

La narrazione segue il ritmo del dibattimento: l’ingresso dei familiari delle vittime, le deposizioni dei testimoni, il lavoro degli investigatori che hanno pagato con la vita, come Boris Giuliano ed Emanuele Basile, e il ruolo di grandi magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Dall’altra parte dell’aula, nelle gabbie degli imputati, emerge l’altra faccia del Paese: i Corleonesi, i grandi trafficanti, i collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, insieme agli insospettabili legati ai salotti più influenti.

Nel 1986, nell’aula bunker di Palermo, l’Italia impara a pronunciare la parola “mafia” guardandola finalmente in faccia.