Nessun festeggiamento per le sincronette di ritorno da Tokyo a Savona, Scaramuzza replica a Italia Viva: "Sport ancora una volta strumentalizzato dal centrosinistra"

"Ancora una volta il centrosinistra savonese strumentalizza lo sport per fare campagna elettorale 'contro'. Questo dimostra la totale assenza di idee e di progetti per la città. Vorrei precisare due cose sulla presunta 'mancanza di sensibilità' verso le sincronette. La prima è che siamo ancora in emergenza sanitaria e qualsiasi tipo di evento deve essere fatto con molta attenzione (anche nel rispetto delle atlete). E poi devo rassicurare il centrosinistra: sono costantemente in contatto con la Rari Nantes Savona e quando avremo il via libera per l'evento-premiazione mi premurerò di invitare anche le consigliere di Italia Viva, visto che si stanno interessando al nuoto sincronizzato... ma sarà una festa per lo sport e non un evento di propaganda. Quindi non so se si presenteranno". Maurizio Scaramuzza, assessore allo sport del Comune di Savona, replica così a quanto dichiarato nella giornata di ieri dalle consigliere savonesi di Italia Viva Barbara Pasquali ed Elda Olin (leggi QUI).