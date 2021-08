Tovo, emessa l’ordinanza per la limitazione del consumo di acqua potabile

Divieto di utilizzo di acqua potabile, per l'irrigazione di orti, giardini, terrazzi e l'innaffio di altre superfici a verde; il lavaggio di spazi ed aree private e dei veicoli (escluso impianti autorizzati e operatori professionali); il riempimento e ricambio di acqua di piscine ad uso privato; ogni altro uso improprio della risorsa, di carattere non strettamente domestico o igienico-sanitario.

È quanto stabilito a Tovo San Giacomo, in un'ordinanza (in vigore dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per il periodo dal 17 agosto al 18 settembre) firmata dal vicesindaco Luigi Barlocco, al fine di evitare disagi alla popolazione e non far mancare l'acqua potabile.