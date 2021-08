Varazze, lo storico frantoio di Cantalupo lascia la frazione: i ricordi dei varazzini

Era un simbolo della frazione dagli anni 50 e diverse generazioni hanno portato le loro olive per la molitura. Da ieri il frantoio di Cantalupo cambia casa e non sarà più un punto di riferimento storico per la città.

Le immagini del trasporto su un camion sui social hanno fatto riaffiorare ricordi nei varazzini e non solo che ora lo salutano dispiaciuti.

L'attività del frantoio era ferma da circa dieci anni però in molti ne erano particolarmente affezionati. Secondo le prime informazioni è stato venduto e si trasferirà in Marocco.