Pro loco Gorra e Olle: "Anche quest'anno niente ecosagra delle melanzane ripiene. Appuntamento al 2022"

Il 17, 18 e 19 agosto avrebbero dovuto essere come da tradizione i giorni della ecosagra delle melanzane ripiene e delle specialità tipiche locali che da oltre 50 anni la pro loco di Gorra e Olle A.P.S. organizza nel campo sportivo del paese, anche con un menu strettamente vegano.

"In questo momento con il Covid che ha ripreso a colpire con una nuova e pericolosa variante, il direttivo della pro loco del finalese - si legge nella nota - considerando che la sua ecosagra, come quelle raccomandate dall'UNPLI, è un momento di aggregazione, divertimento, musica e proposta di piatti tipici locali (compresi vini e dolci), e che nel nostro campo possono correre e divertirsi liberamente i bambini, non se l'è sentita di proporre una manifestazione che per le sue dimensioni potrebbe essere causa di contagi anche tra i numerosi volontari necessari allo svolgimento della manifestazione".

"Ricorrere ai piatti da asporto vorrebbe dire abbandonare le attrazioni proprie della sagra delle melanzane ripiene e percorrere unicamente una strada commerciale che non è nello spirito delle pro loco. Per tale motivo, il direttivo seppur a malincuore, per le regioni esposte e per la sicurezza di tutti, ha deciso di rinviare la sua meravigliosa ecosagra, attesa da molti, a tempi nei quali potremo nuovamente abbracciarci e divertirci serenamente in compagnia. Speriamo già dal prossimo anno" concludono dalla pro loco Gorra e Olle.