Meteo: ancora alta pressione e afa, poi calo termico la prossima settimana

Alta pressione di matrice africana per tutto il weekend dal pomeriggio di domenica il flusso umido sudoccidentale tornerà a portare qualche nube e temprale nel pomeriggio, marcatamente sui settori alpini, dove si potrà avere qualche precipitazione. Al momento la soluzione alla perdurante siccità non è ancora delineata nella tendenza meteorologica del medio termine.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 20 agosto a domenica 22 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Aumento delle nubi convettive il pomeriggio qualche temporale in prossimità dei rilievi. Sabato e domenica. Termometro sui valori estivi, clima afoso in pianura. Minime in pianura intorno 20 - 21°C e massime 29 - 31°C. Al mare minime intorno 19- 21°C e massime 27-29°C. In pianura venti deboli a regime di brezza. Al mare venti moderati da Nord Ovest.

Da lunedì 23 agosto

Cielo poco nuvoloso il mattino od irregolarmente nuvoloso il pomeriggio con temporali in prossimità dei rilievi. Calo termico da martedì.

