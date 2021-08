Albenga, il 26 agosto in scena il «1° Convegno di canto trallalero ligure»

La squadra di trallallero ligure “Albenga Canta” ha organizzato, in occasione del suo 40° anno dalla costituzione in Associazione Culturale, un evento canoro intitolato «1° Convegno di canto trallalero ligure». Sarà l’occasione per sentire uno dei più caratteristici canti della tradizione ligure proposti, oltre che dalla squadra organizzatrice, dalle squadre genovesi “I Giovani Canterini di Sant’Olcese” e “A Lanterna”.

Ospite speciale, legato alla tradizione del trallallero, sarà il noto cantante Michele Maisano, che presenterà dei brani in genovese legati al particolare canto tradizionale ligure. Altra ospite sarà la cantante ingauna Olinda Di Dea, già vincitrice di alcune edizioni del “Festival in Lingua Ligure” di San Giorgio, che è anche una delle voci (contræto) della compagine “Albenga Canta”.

La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Albenga, si terrà nella principale piazza del Centro Storico Ingauno, Piazza San Michele Arcangelo, giovedì 26 agosto alle ore 21:00 e sarà presentata da Giovanni Ansaldi (attore e cabarettista) con la collaborazione della piccola Emma Gabellone.

Anche per questa manifestazione, come tutte le manifestazioni organizzate nell’ambito del Comune di Albenga, si rende necessaria la prenotazione dei posti, che sono totalmente gratuiti, al numero telefonico 335 5366406 (I.A.T.) o tramite l’indirizzo di posta elettronica iat@comune.albenga.sv.it indicando i nominativi dei partecipanti ed un recapito telefonico.