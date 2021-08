Osiglia, il sindaco Scarzella firma l'ordinanza: "Limitare consumo acqua potabile"

Limitazione dell'uso dell'acqua potabile ad Osiglia. Il sindaco Paola Scarzella ha firmato l'ordinanza. Negli ultimi anni si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee. Nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente, causando sempre con maggiore frequenza una carenza nelle abitazioni situate alle quote alte e ai piani superiori degli edifici.

Tali mancanze - si legge sull'ordinanza - sono dovute principalmente ad usi impropri e non indispensabili.

Il documento ordina che l’erogazione dell’acqua potabile proveniente dall'acquedotto civico debba essere esclusivamente usata per l'approvvigionamento domestico ad uso alimentare e igienico-sanitario. E vietato l'utilizzo per l'innaffiamento di giardini e orti, lavaggi di superfici scoperte e automezzi, il riempimento di piscine anche non fisse. Sono esclusi dalla presente ordinanza i giardini e i parchi ad uso pubblico.

L'obiettivo è la salvaguardia della risorsa idrica, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e distribuita dal civico acquedotto, che costituisce un bene prezioso e limitato.