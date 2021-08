Ferragosto di super lavoro per i carabinieri della Compagnia di Alassio: controlli a tappeto e 3 arresti

Periodo di attività decisamente denso quello delle settimane precedente e successiva al Ferragosto per i carabinieri delle stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, del nucleo operativo e radiomobile, impegnati nel presidio costante del territorio, ognuno nella propria zona territoriale.

Numeri imponenti quelli relativi alle verifiche su strada, con 200 i mezzi controllati e 150 persone identificate, per un totale di 10 contravvenzioni al Codice della Strada elevate per svariati reati (guida in stato di ebbrezza, guida pericolosa, intralcio al traffico e mancanza di copertura assicurativa) e due le patenti ritirate per guida con patente scaduta e in stato di ebbrezza.

23 anche le persone denunciate in stato di libertà con diversi provvedimenti a carico di giovani: 4 sono stati contravvenzionati per ubriachezza molesta mentre altri 7 sono stati segnalati per detenzione di modica quantità di hashish, in totale 30 grammi, pronti per essere consumati in gruppo.

Sono state in totale sei le persone arrestate dai militari dell'Arma nell'estremo ponente della nostra provincia. Alle tre già tratte in arresto nei giorni precedenti per furto con destrezza, violenza, resistenza, minaccia, lesioni a Pubblico Ufficiale, se ne sono aggiunte altrettante, tutte a carico di cittadini di origine nordafricana, alle quali sono stati contestati diversi reati.

Il primo, un ventiduenne residente a Villanova d’Albenga, è stato fermato dai carabinieri della stazione locale per una rapina commessa nel 2020 nel comune di residenza e già condannato in via definitiva a tre anni.

Un trentenne è stato invece arrestato dai carabinieri di Alassio, coadiuvati attivamente nelle ricerche dai colleghi di Borgetto Santo Spirito: l'uomo doveva scontare un anno di pena per minacce aggravate ai danni di un controllore Tpl Linea nel 2020 nel territorio borghettino.

Infine un ventottenne, già sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari di Cisano sul Neva a violare più volte la misura alla quale era sottoposto. Pertanto, dopo l’immediata segnalazione alla magistratura gli è stato revocato il provvedimento.

I controlli sono proseguiti anche nell'ultimo fine settimana, quello dal 20 al 22 di agosto, e hanno visto particolarmente impegnati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nella giornata di sabato, nei pressi della stazione ferroviaria di Alassio, sono state fermate due giovani donne che, alla vista dei militari, hanno mostrato segni di nervosismo. Applicando la procedura prevista in questi casi sono state condotte in caserma: all’interno degli zaini indossati sono stati trovati arnesi che non hanno lasciato alcun dubbio: si trattava di materiale da scasso (cacciaviti, pinze, spray al peperoncino, fantasmini per non lasciare impronte) da utilizzare con ogni probabilità durante la loro permanenza nella cittadina del Muretto. Le due sono costì state denunciate per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Domenica invece, lo stesso nucleo congiuntamente ai carabinieri della stazione alassina, hanno fermato tre giovani torinesi, uno dei quali minorenne, che in uno stabilimento balneare avevano sottratto uno zaino ad un turista. Il furto è stato immediatamente segnalato al 112, consentendo ai militari operativi di scovare i responsabili prima che questi potessero dileguarsi prendendo il treno. Un carabiniere in borghese li ha riconosciuti mentre salivano le scale che conducono ai binari ponendo fine al tentativo di fuga: con l’aiuto delle pattuglie sono stati fermati e denunciati per furto aggravato in concorso, mentre il personale del nucleo operativo grazie alle telecamere di sorveglianza ha osservato la scena in cui i tre si scambiavano il malloppo, recuperando la refurtiva abbandonata in stazione.

Sempre un furto e sempre domenica 22 agosto, in questo caso però ad Andora, è stato individuato e risolto dai carabinieri locali. Il colpevole un ragazzo di 20 anni di Lecco, reo di aver sottratto un borsello a un ambulante. Rincorso dai militari andoresi è stato fermato e la refurtiva recuperata. Nella stessa circostanza è poi stato fermato un ambulante per vendita di merce contraffatta.

Non solo furti, diversi sono stati i reati segnalati dal Comando alassino. Due le denunce per possesso illegale di armi. La prima, in ordine temporale, nella notte di sabato quando la radiomobile ha fermato un giovane torinese di 30 anni in possesso di un tirapugni, poi sequestrato; ad Alassio invece un ventenne nordafricano domiciliato in città è stato fermato sulla passeggiata e trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Due anche le denunce nel periodo in analisi per maltrattamenti in famiglia a carico di altrettanti mariti violenti, allontanati a seguito del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria, reso esecutivo dai Carabinieri di Andora e Cisano sul Neva.

Gli stessi militari dell'entroterra sono giunti, negli scorsi giorni, alle conclusioni di un'indagine svoltata grazie alle immagini delle telecamere di un negozio di Loano che aveva subito un furto di capi di abbigliamento: una cinquantenne è stata identificata e denunciata.

Protagonisti in negativo nelle cronache del ponente savonese, come detto, sono stati anche diversi giovani. 6 di loro sono stati denunciati per rissa, rapina e lesioni dopo una violenta aggressione ai danni di alcuni coetanei piemontesi che si trovavano al luna park di Andora, e a cui era stata sottratta una collanina: per recuperarla i carabinieri hanno dovuto procedere a una perquisizione domiciliare a casa dei responsabili dei fatti.

Altri 3 giovani sono stati invece denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nella notte di domenica, nei pressi di un locale alassino, i giovani hanno iniziato, senza motivo, a insultare e provocare i Carabinieri presenti per i controlli previsti. Con non poca difficoltà questi ultimi sono riusciti a gestire, con l’aiuto della radiomobile e degli agenti del commissariato, la situazione prima che questa si esacerbasse: alla tensione creata dai tre poi ritenuti colpevoli si è aggiunta la fomentazione degli animi da parte di altri giovani presenti.

Il Presidio del territorio continua e nel fine settimana verrà ulteriormente rinforzato, nel contesto di un ampio piano d’azione operativo pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri Savona durante il periodo estivo.