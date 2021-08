Savona |

Caschi Rosa, il candidato sindaco Aschei a fianco degli Stati Generali: "Diamo una mano alle donne afghane accogliendole"

Questa sera parteciperà all'iniziativa organizzata dalla presidente Isa Maggi con l'Alleanza delle Donne

"Ci stiamo impegnando per cercare di dare una mano alle donne afghane per poterle accogliere ma anche spiegare un altro tipo di cultura, con gli Stati Generali delle Donne stiamo lavorando a questo progetto che si chiama Caschi Rosa". Questa sera, il candidato sindaco della lista Andare Oltre Luca Aschei parteciperà all'iniziativa degli Stati Generali delle Donne della presidente Isa Maggi, con l'Alleanza delle Donne, nell'ambito del progetto "La città delle donne", vista l'emergenza in atto in Afghanistan facendo appello a tutte le istituzioni italiane. L'obiettivo è far giungere la richiesta di protezione attiva all'Onu con l'operazione “Caschi Rosa” e attivare in Italia un sistema di concreta accoglienza per le giovani donne provenienti dall'Afghanistan che, in collaborazione con enti e istituzioni preposte all'attivazione di corridoi umanitari, permetta loro di concludere percorsi di formazione e istruzione presso le scuole, università, centri di formazione. "Donne per le donne, sono un uomo premiato dalle donne per la mia concezione di genere e lavoro con loro da anni" conclude Aschei.

I.P.E.

