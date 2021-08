Auto in fiamme ad Albisola Superiore: intervento dei vigili del fuoco

Paura questo pomeriggio ad Albisola Superiore dove, in via della Pace, nell'incrocio tra via dei Carabigi e via Ciamea, in una zona vicino all'abitato, un'autovettura marchio Fiat, modello Qubo di colore rosso, ha preso fuoco. Le fiamme si sono estese, interessando anche l'area verde adiacente.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.20 e con immediatezza una squadra dei vigili del fuoco di Varazze è intervenuta riuscendo così a domare in brevissimo l'incendio. Sul posto anche la polizia locale.