Scout persi tra nebbia e grandine, il racconto: "I ragazzi hanno mostrato una maturità straordinaria"

" Stiamo tutti bene, sia noi capi ma soprattutto tutti i ragazzi che questa notte hanno dormito tranquilli nelle loro case ". Lorenzo Bergallo è uno dei due capi del gruppo scout di Pietra Ligure che nel tardo pomeriggio di ieri, 24 agosto, ha perso il sentiero, a causa della fitta nebbia e del maltempo, sul monte Granero, nel cuneese al confine tra le valli Po e Pellice, diretti verso il rifugio Barbara in Valle Pellice e provenienti dal Viso in Francia.

"Lungo il nostro percorso ci siamo ritrovati in un punto più complicato - ha spiegato - è comparsa la nebbia a limitare la vista e a complicare il tutto è arrivata la grandine. In quel momento abbiamo dunque deciso di fermarci, mettendo davanti a tutto la sicurezza dei ragazzi e valutando l'ipotesi di rientrare ripetendo la strada che ci aveva portato fin lì. Ciò sarebbe però stato troppo pericoloso visto il peggioramento delle condizioni climatiche, abbiamo quindi deciso di rimanere fermi in attesa dei soccorsi. Ogni ragazzo era attrezzato con del materiale che si è portato da casa, inoltre avevamo con noi delle coperte termiche che ci hanno aiutato molto".