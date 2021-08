Gruppo scout di Pietra Ligure si perde nella nebbia sui monti del cuneese: 12 persone recuperate in buone condizioni

Trovati e recuperati in buone condizioni i componenti del gruppo scout (10 ragazzi più due accompagnatori) di Pietra Ligure che nel tardo pomeriggio di oggi 24 agosto ha perso il sentiero, a causa della fitta nebbia e dell'arrivo del buio, sul monte Granero, nel cuneese al confine tra le valli Po e Pellice, diretti verso il rifugio Barbara in Valle Pellice e provenienti dal Viso in Francia.