Savona 2021, il candidato Marco Russo inaugura il point elettorale: “Un’ulteriore opportunità di incontro con i cittadini”

A partire da domani via alle presentazioni dei candidati nelle liste a sostegno, il 3 settembre prevista la visita del presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini

“Il point è un luogo di ritrovo, nel quale i cittadini ci possono incontrare, trovare. In questi mesi, settimane e ancora fino al voto continuerò a girare la città e questa sarà un’ulteriore opportunità di incontro”. A dirlo è il candidato sindaco Marco Russo che ha inaugurato il suo point elettorale questo pomeriggio in corso Italia a Savona alla presenza dei simpatizzanti e diversi esponenti che saranno candidati nelle liste a suo supporto. Nei prossimi giorni poi ci sarà spazio per la presentazione di tutti i candidati a partire da domani con la lista Sinistra per Savona e successivamente la civica del Patto, il Pd e i riformisti. Probabilmente il 3 settembre sarà in visita per sostenere Russo il presidente dell’Emilia Romagna, esponente del Pd, Stefano Bonaccini che presenterà il suo ultimo libro “Il paese che vogliamo”. “Continueremo a fare momenti di approfondimento, comunicheremo le nostre proposte, il nostro progetto che nasce a Savona dalle esigenze della città che vogliamo rappresentare perchè diventi sempre più forte e sempre più moderna - ha proseguito Russo - Dobbiamo trasmettere serenità perché abbiamo idee giuste e non abbiamo bisogno di polemiche, solo così potremo fare bene alle elezioni”. Nel point è stata inoltre montata una bacheca dei quartieri che i savonesi possono popolare con post-it che riportano le proprie riflessioni sulla zona in cui vivono o lavorano segnalando problemi, criticità, idee e proposte da realizzare.

