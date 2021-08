Politica |

Savona 2021, nelle file della Lega candidata l'architetto Francesca Accinelli

Ha già ricoperto diversi incarichi di prestigio coi giovani e piccoli imprenditori liguri: "Metto a disposizione le mie esperienze"

Francesca Accinelli si candida ufficialmente con la Lega alle prossime elezioni comunali del 3-4 ottobre a Savona. Imprenditrice, architetto libero professionista, ha ricoperto gli incarichi di presidente provinciale e regionale dei giovani imprenditori e dei piccoli imprenditori liguri, vice presidente nazionale delle Pmi di Confindustria e membro della Giunta di Confindustria nazionale e del direttivo dell’Unione industriali di Savona. “Ho accettato la proposta di entrare, come indipendente, nella lista della Lega in appoggio al candidato sindaco Angelo Schirru, mettendo a disposizione degli elettori savonesi le mie esperienze professionali e imprenditoriali che, unite a quelle degli altri colleghi candidati, sono sicura potranno contribuire a realizzare lo sviluppo e i progetti di rinnovamento della nostra città”, commenta Accinelli. “Francesca è un elemento importante che si aggiunge a una lista che rappresenta tutta Savona, con una validissima presenza femminile e col giusto mix tra candidati alla prima esperienza ed esperti di amministrazione comunale. La Lega è pronta per una campagna elettorale in cui buonsenso, pulizia, sport e turismo sono i nostri punti fermi”, aggiunge il coordinatore Lega Liguria, il deputato Edoardo Rixi. Laureata presso la facoltà di Architettura di Genova, è componente regionale ligure degli esperti in materia di bellezze naturali, del comitato Vas della provincia di Savona, della Consulta ambiente e territorio del comune di Finale Ligure. La Lega presenterà tutti i componenti della lista giovedì 2 settembre con un evento a Savona.

