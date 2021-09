Savona, cadono calcinacci dal ponte di via Beato Ottaviano: chiusa la strada (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.00: Sul posto un'impresa del comune che segue le manutenzioni stradali. Starebbero realizzando un passaggio che permette in sicurezza alla famiglia che abita nella zona di poter entrare e uscire dalla propria abitazione.



Cadono calcinacci dallo storico ponte di via Beato Ottaviano e immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco.

Nella serata di ieri, intorno alle 21.30 è stata segnalata la caduta sulla strada e i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni a mezzi di passaggio.

In attesa dell'intervento sui parascheggi del ponte romano di San Giacomo, la strada che porta a piazza Amendola e nella direzione opposta in via Famagosta, è stata chiusa momentaneamente.