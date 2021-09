Vigili del fuoco mobilitati questa mattina ad Albenga per un'automobile in fiamme. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 5.15 in regione Rapalline e il pronto soccorso si è subito attivato.

Secondo quando riferito, il rogo si sarebbe propagato coinvolgendo anche altri veicoli in sosta. Sono in corso gli accertamenti del caso per appurare le cause dell'incendio. I danni sarebbero considerevoli.