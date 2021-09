Finale ricorda Don Carlo: il 7 settembre un convegno e una mostra fotografica per celebrarne la memoria

Chi non conosceva quel prete magro, umile, sempre indaffarato? Don Carlo Sciandra era un Benedettino della Chiesa di Finalpia scomparso lo scorso anno e martedi prossimo, 7 settembre, nella sala Boncardo, in piazzale Mamberto, si terrà un importante appuntamento per celebrarne la memoria.

Alle 20.30 sarà salutato dalla banda musicale "Maria Pia", quella che lui prediligeva. Alle 21 aprirà la mostra fotografica con proiezioni di filmati e immagini che riguardano la figura di un sacerdote che i finalesi non dimenticheranno mai. A seguire saranno presentate le iniziative per realizzare una statua che lo ricorderà ogni giorno: sarà collocata davanti all'abbazia di Finalpia che lui giornalmente frequentava.

I punti di raccolta per raccogliere i fondi necessari sono già attivi e sono:il Santuario di Finalpia, la Libreria Arecco di via Molinetti e la Farmacia Richeri. Tutto con il contributo di Fondazione Baracco, Banca Carige, Banca di Pianfei e Rocca De' Baldi. Oltre naturalmente di quanti vorranno partecipare.

A Finale tutti infatti ricordano la sua figura, in particolare al campetto sportivo di Pia, sempre accompagnato da Rolli (Rolando Gradi) davanti a frotte di ragazzini, e in tutte le sue sue mansioni: battesimi, matrimoni, funerali e le più svariate celebrazioni. Ultimamente si rifugiava nella saletta delle coppe conquistate dal Gruppo Sportivo Finalpia e sfogliava gli album delle foto di una vita. Di dieci, cento, mille, vite.

Appuntamento quindi martedì 7 settembre al Boncardo dalle 20.30 in poi.