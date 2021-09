Savona, riparte l'attività del Manipolo della Musica

Incomincia il nuovo anno scolastico e riparte anche l'attività del Manipolo della Musica. Consolidata nella sede di via Carissimo e Crotti 5r a Savona, l'associazione (che compie il dodicesimo anno di vita) propone due open days: mercoledì 8 settembre dalle ore 15 alle ore 18 e venerdì 10 settembre dalle ore 9 alle ore 12.

"In queste occasioni le famiglie avranno la possibilità di conoscere la nostra offerta formativa - spiega il presidente Stefano Ravera - e di incontrare i docenti che accompagneranno gli studenti fino ai concerti finali del prossimo giugno 2022".

I corsi di strumento in presenza saranno anche per quest'anno affiancati dai corsi collettivi di teoria in modalità a distanza, questo per ottemperare alla normativa Covid e, ad un tempo, garantire agli allievi una completezza didattica indispensabile per formare giovani musicisti.

Intanto è in via di costruzione il palinsesto del Galà di Armonia 2021 che - dopo il successo del prologo con il concerto all'alba del 21 agosto - si svolgerà ad ottobre prossimo.