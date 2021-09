Green Pass obbligatorio in Comune a Finale, Fratelli d'Italia dice no: "Contrari a ogni forma di imposizione"

Manca circa un mese all'entrata in vigore dell'ordinanza con la quale il sindaco Frascherelli prevede, dall'1 ottobre, l'obbligo di essere dotati di Green Pass per chiunque acceda agli edifici o alle strutture comunali, ma la scelta sta già facendo discutere in città.

Se da parte dei cittadini qualche azione corale e ufficiale potrebbe essere messa in campo nelle prossime settimane, dalla politica locale a sollevare i propri dubbi sulla misura è il circolo di Fratelli d'Italia "Finale Tricolore".

"Innanzitutto vorremmo chiarire che la nostra, come già sottolineato più volte a livello nazionale dalla presidente Giorgia Meloni, non è una posizione no vax - spiega il presidente del circolo, Antonio Piccione - ma contro questa certificazione, in particolare sui posti di lavoro, e siamo piuttosto favorevoli ai tamponi gratis".

"Il sindaco nella sua ordinanza parla di alcune certezze sui vaccini - aggiunge Piccione - Così si arriva praticamente a chiedere a chi deve frequentare il Comune di essere vaccinato: questa è una forzatura per noi, soprattutto in tempi in cui è ancora grande la confusione sulla copertura garantita dal siero, in particolar modo per i tempi, e constatando il fatto che questo non prevenga il contagio".

"Si tratta di un obbligo mascherato a cui non siamo favorevoli. Diciamo no alle imposizioni e si il rispetto delle scelte dei singoli" conclude il presidente del circolo di FdI finalese.