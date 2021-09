Andora Endless Summer: distribuiti altri 900 ingressi gratuiti per il concerto di Fiorella Mannoia

900 biglietti distribuiti quest'oggi per l'evento Endless Summer organizzato dal Comune di Andora che sabato 11 Settembre, ore 21.30, propone il concerto di Fiorella Mannoia.

Anche questa volta è stato un record di accessi a fare registrare il tutto esaurito per i primi tre dei quattro settori a disposizione del pubblico sul portale www.prenotazioniandora.it su cui i tagliandi sono messi in distribuzione a blocchi per dare più possibilità di collegamento, vista la massiccia richiesta.