Laigueglia, il talento di Lorenzo Bovitutti apre le Latitudini dello spirito

Latitudini dello spirito è il titolo del concerto che vede protagonista Lorenzo Bovitutti, giovane e affermato pianista, vincitore assoluto del 38° Concorso pianistico “Città di Albenga” 2026, in programma questa sera alle 21.15 nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena, a Laigueglia. Il concerto fa parte della rassegna “Di Voci e d’Accordo”, organizzata dalla Parrocchia San Matteo e giunta alla diciassettesima edizione.

Lorenzo Bovitutti (Gallarate, 1993) si è formato con Roberto Plano, Pasquale Iannone e Louis Lortie. Artist in Residence presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles, dopo il diploma con menzione d’onore conseguito in Italia si è perfezionato alla Haute École de Musique di Ginevra (Master in Piano Performance) e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano (Master in Piano Pedagogy). Attualmente frequenta il Master di Specializzazione di Terzo Livello dell’Accademia di Musica di Pinerolo.

Vincitore nel 2026 del Primo Premio Assoluto al 38° Concorso Internazionale “Città di Albenga” e premiato al Concorso Brunelli di Vicenza, si esibisce presso istituzioni quali la Società dei Concerti di Milano, la Queen Elisabeth Music Chapel, la Camerata Ducale, la GOG di Genova, il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, l’IIC di Stoccolma, il Teatro Alighieri di Ravenna, Roma Tre Orchestra, il Salone Estense di Varese, Vivace Vilnius, Napoli Maggio della Musica, il LacMus Festival, il Vauxhall Festival e Lekker Klassiek Festival.

Come solista ha eseguito concerti di Bach (n. 5), Mozart (K 414 e K 595), Beethoven (n. 1 e n. 5 “Imperatore”), Finzi (Eclogue) e Gershwin (Rhapsody in Blue) con l’Orchestra Sinfonica “Coccia” di Novara, l’Orchestra Pro Musica, la YMEO, la Young Belgian Strings, l’Orchestra Filarmonica Europea, il LacMus Ensemble e il Placard Wind Quintet.

È professore di Pianoforte presso la Fondazione Istituto Elvetico di Lugano e tiene un Corso di Perfezionamento Annuale presso l’Accademia Europea “Villa Bossi” di Varese. È regolarmente invitato a tenere masterclass in Italia e all’estero e a far parte delle giurie di concorsi internazionali (Bosnia e Vietnam). È inoltre presidente dell’Associazione Culturale “Pura Musica” e direttore artistico di “Suoni della Valle Antrona” e “Donatori di Musica – Gallarate”.

Programma: Franz Liszt, Bénédiction de Dieu dans la Solitude (da Harmonies Poétiques et Religieuses); Études d’exécution transcendante, XII: Chasse-Neige; Invocation (da Harmonies Poétiques et Religieuses); Urmas Sisask, Seven Musical Moments: The Pleiad, op. 10; Isaac Albéniz, Suite Española, op. 47; George Gershwin, Rhapsody in Blue(versione per pianoforte solo).