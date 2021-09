Un'altra giornata di difficoltà per la viabilità locale, in particolare lungo l'autostrada A10.

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la tratta Ventimiglia-Savona, attualmente segnala code per 4 chilometri (in estensione), causa lavori, nel tratto tra Andora e Albenga in direzione Savona.

La situazione causata dal blocco in autostrada ha generato conseguenze anche sulla via Aurelia nel ponente savonese, con ulteriori code e rallentamenti.