Istituto Superiore di Scienze religiose Ligure: al via le iscrizioni per il nuovo anno accademico per il polo di Albenga

Riparte il nuovo anno accademico 2021/2022 presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose ligure, polo distaccato di Albenga.

Si tratta di una facoltà universitaria a tutti gli effetti che offre un’ampia e complessa formazione teologica ai laici, ai nuovi docenti di religione e a chiunque voglia approfondire la propria fede. In più l’Istituto della città ingauna, “appendice” della sede centrale di Genova, rappresenta l’unica sede delle provincie di Imperia e Savona, costituendo una vera e propria “scorciatoia” per gli abitanti del Ponente che possono evitare di recarsi nel capoluogo ligure. Si tratta di un prezioso punto di riferimento anche per chi ha intenzione di diventare docente di religione: figura più che mai richiesta negli istituti di ogni ordine e grado della nostra zona.

"Gli uffici scolastici sottolineano una carenza di docenti di religione - spiega la professoressa Anna Rosaria Gioeni, docente stabile ISSRL e responsabile dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Ventimiglia - Sanremo. - Questo vuol dire che il nostro Istituto rappresenta una preziosa opportunità per chi vuole accettare la sfida di un lavoro che unisca la trasmissione dell’immenso patrimonio culturale cristiano e un accompagnamento attento e amorevole dello studente".

Anche quest’anno la sede ingauna di via Trieste, che ha come vicedirettore don Ettore Barbieri, sarà strettamente connessa con quella centrale di Genova , attraverso le aule virtuali. I docenti svolgeranno lezioni digitali a distanza. Un metodo che l’anno scorso ha funzionato perfettamente e ha avuto conferma durante la forzata chiusura dell’istituto a causa del covid. Sarà utilizzato anche per agevolare studenti che provengono da lontano o con problemi familiari.

L’Istituto Superiore di Scienze religiose prevede un’ampia scelta di materie, in particolare corsi di Sacra Scrittura, teologia dogmatica e morale, filosofia, etica e sacramentaria, con approfondimenti sulle tematiche di ecumenismo, lingue bibliche, antropologia, sociologia e lingue straniere.

Da due anni la Repubblica Italiana ha equiparato la Laurea Triennale e la Laurea Magistrale rilasciata dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose a quelle rilasciate dalle altre sedi universitarie del nostro Paese.

Da ora costituiscono sia titoli necessari per l'Insegnamento della Religione Cattolica, sia titoli idonei per partecipare ai concorsi pubblici, dove non sia richiesto un settore disciplinare specifico.

Per info e iscrizioni:

Tel: 0182/555232

Cell:3345716127

Mail: segreteria@issralbenga.com