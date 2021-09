Pluriclassi nell'Istituto Comprensivo di Sassello, Antoci (sindaco di Urbe): "Didattica rodata ed efficace"

"Sono uno degli amministratori comunali tirati in ballo dalle dichiarazioni di non ben identificati genitori come corresponsabili del presunto dramma delle pluriclassi. Intanto vorrei tranquillizzarli: la pluriclasse nasce da una carenza numerica di alunni - causata dallo spopolamento dell’entroterra ligure - ma non è un serraglio dove, alla rinfusa, vengono tenuti bambini di tutte le età in attesa della campanella d’uscita. Dietro alla pluriclasse ci sono studi, formazione dei docenti, sperimentazione e passione". Così Fabrizio Antoci, sindaco di Urbe, replica alla lettera che i rappresentanti di classe e la componente genitori del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Sassello hanno recentemente inviato alle amministrazioni del territorio e all'istituzione scolastica stessa.

Non ci rubiamo i bambini, semplicemente ce li teniamo stretti, ma senza egoismi. Certamente, non sono tutte rose e fiori, la lotta per tenere aperte le piccole scuole - contro chi, a tutti i livelli, non ne capisce fino in fondo l’importanza - è una lotta giornaliera, come è giornaliero lo sforzo per mantenerle attrattive per chi nell’entroterra ci vive ma anche per chi sta pensando di trasferirsivi. Proprio stamattina (ieri ndr) ho incontrato una giovane famiglia con tre splendidi bimbi che hanno scelto di vivere nella nostra valle: ebbene, sulla loro decisione finale ha pesato l’aver constatato non solo che a Urbe ci fosse una scuola, con tutti gli ordini dall’Infanzia in su, ma che le referenze su questa scuola fossero più che lusinghiere in termini sia di didattica sia di servizi" aggiunge il primo cittadino.