Albenga, interventi di impermeabilizzazione nei cimiteri di Leca e San Giorgio: lavori in corso (FOTO)

Sono in corso gli interventi di impermeabilizzazione del cimitero di Leca e delle cappelle del cimitero di San Giorgio. I lavori, per un ammontare di oltre 9 mila euro (euro 4.575 per San Giorgio ed euro 4.636 per Leca) sono stati affidati alla ditta Edil Accinelli srl e saranno necessari ad evitare ulteriori infiltrazioni, possibili distacchi dei cordoli e a limitare il degradamento delle strutture.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Piccoli interventi, rispetto alla realizzazione dei nuovi loculi, però necessari ai fini di garantire il mantenimento delle strutture più datate e il decoro dei nostri cimiteri".

Aggiunge il consigliere delegato Mirco Secco: "Continuano gli interventi sui cimiteri del comune di Albenga. Oltre alla realizzazione delle grandi opere come l’ampliamento interno del cimitero di Leca, abbiamo puntato l’attenzione anche su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i nostri cimiteri. Gli interventi di impermealizzazione che termineranno a breve erano attesi da tempo e assolutamente necessari per garantire la sicurezza e il decoro del luogo in cui riposano i nostri cari. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale che quotidianamente opera all'interno dei cimiteri garantendo il servizio in maniera efficiente ed attenta anche nei confronti dei parenti dei defunti”.