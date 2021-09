Tovo riceve due finanziamenti ministeriali: un milione di euro per la messa in sicurezza del territorio

Un milione di buone notizie per Tovo San Giacomo: "In questi giorni abbiamo avuto conferma dal Ministero dell’Interno che sono stati finanziati due importanti interventi relativi a interventi pubblici di messa in sicurezza del territorio" commenta in una nota il sindaco Alessandro Oddo.

Si tratta di finanziamenti ex Legge 145/2018, per lavori di importo complessivo di 1.000.000,00 euro. Gli interventi previsti sono: - consolidamento movimenti franosi centri abitati di Bardino (Vecchio e Nuovo) per 780.000,00 euro; - messa in sicurezza argini, ripristino briglie e altri apparati di difesa spondale del torrente Maremola per 220.000,00 euro.

"Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti di questi risultati che sono il frutto di un lavoro serio di programmazione e conoscenza del territorio: solo attraverso queste forme di finanziamento sarà possibile intervenire su situazioni di carattere straordinario alle quali il comune da solo non potrebbe far fronte. Ringrazio i membri della giunta per il lavoro assiduo svolto e gli Uffici comunali per essersi trovati pronti al momento del bando" aggiunge il primo cittadino.

“Questo finanziamento statale non farà rallentare l’azione di sensibilizzazione e raccordo già in atto con la Regione Liguria che resta l’ente di programmazione e coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico. Sarà anzi lo spunto per individuare le ulteriori aree di criticità su cui intervenire" conclude Oddo.