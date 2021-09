Macchina dei soccorsi mobilitati questo pomeriggio intorno alle 16,30 nel finalese, per un biker caduto durante una discesa sul famoso, quanto impervio, sentiero Roller Coaster. Secondo quanto riferito, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita,

Sul posto l’ambulanza di Pietra Soccorso e l’elisoccorso Grifo.

AGGIORNAMENTI IN CORSO