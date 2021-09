Altare, ragazza in moto perde il controllo del mezzo, in codice giallo al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata di oggi per un incidente ad Altare, in prossimità della rotonda all’imbocco della variante per il Vispa, che ha coinvolto esclusivamente una ragazza 20enne in sella alla sua moto. L’allarme è scattato intorno alle 12.20.

Secondo quanto riferito, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare contro il guard rail e sbalzando oltre quest’ultimo. Sebbene in buone condizioni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca di Altare, l’automedica Sierra 1 del 118 e la Polizia Stradale.