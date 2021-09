Tovo San Giacomo in lacrime per la perdita di Giampaolo Grosso

Tovo San Giacomo piange la perdita di Giampaolo Grosso, di 57 anni.

Sabato 18 settembre ne hanno dato il doloroso annuncio la moglie Sanda, il figlio Matteo, la mamma Pierangela, il papà Giancarlo, il fratello Gian Luca e i parenti tutti.

Giampaolo Grosso, che da tempo abitava nel finalese, era originario di Tovo San Giacomo, dove ancora vivono i suoi genitori e con la cui comunità aveva mantenuto un forte legame.

Molto conosciuto e amato, stava combattendo una malattia.

Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, affida ai social il messaggio per l’ultimo saluto all’amico: “Sono stato raggiunto della dolorosa notizia della scomparsa di Giampaolo Grosso. Aveva solo 57 anni. Da tempo abitava nel Finalese, ma aveva sempre mantenuto un forte legame con Tovo San Giacomo, dove vivono i suoi genitori. Era stato anche capo scout nel gruppo di Tovo e a Pietra ed era ancora animatore con la sua chitarra delle cantorie delle parrocchie del paese. L’ultima volta che lo incontrai fu a inizio estate in Albenga e mi fermai a salutarlo. Il fisico era già provato dalla malattia, ma anche in quella occasione si comportò con quella gentilezza e cortesia che lo rendevano un ragazzo quasi unico”.

Il santo Rosario verrà recitato oggi, domenica 19, e lunedì 20 settembre alle ore 20.00 presso la Cappella di Sant’Anna in Tovo San Giacomo. I funerali avranno luogo martedì 21 settembre alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Tovo San Giacomo.